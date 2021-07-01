Маразм крепчает: Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает"

Самопровозглашенный президент Беларуси решил выступить с очередным скандальным заявлением. Александр Лукашенко считает, что государственный суверенитет Украины просто "тает". Более того, украинский и белорусский народы якобы должны быть всегда вместе.

Такими одиозными высказываниями Лукашенко отличился во время форума регионов России и Беларуси. Принимал участие в этом мероприятии и глава государства-агрессора Владимир Путин.

Актуально К Лукашенко пришла беда из России

Лукашенко сказал, что украинский народ – "братский"

Спасибо всем россиянам за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей,

– сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент "посочувствовал" украинскому народу и сказал, что, мол, он для белорусов "братский" и должен быть вместе. Однако, считает Лукашенко, руководство Украины решило пойти другим путем.

Накануне скандальное заявление "выдал" Путин

Отметим, что только накануне с очередным заявлением о "едином народе" цинично выступил Путин. Во время прямой линии с россиянами президент России сказал, что Украину не внесли в список "недружественных государств", поскольку украинцы и россияне – единый народ, разделенный внешними факторами.

Читайте также Я не отказываюсь от встречи, но зачем она, – Путин оскандалился новым заявлением об Украине

Путину сразу ответил президент страны. Зеленский заявил, что у украинцев и россиян действительно много общего – в частности, в прошлом, однако единым народом они никогда не были. "Если бы были украинцы и россияне были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, были бы гривны", – подчеркнул глава Украины.