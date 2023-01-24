Лукашенко померещился "пакт о ненападении" с Киевом: диктатор снова набросился на Литву и Польшу

Белорусский диктатор Александр Лукашенко отметился очередной порцией бреда. Он убежден, что Запад "не отказался от своих планов по Беларуси".

В частности, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Киев предлагает заключить Минск пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. Об этом он сказал пропагандистским СМИ Беларуси, пишет 24 Канал.

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Тирада Лукашенко

Диктатор заявил, что белорусы "должны его благодарить за то, что в Беларуси лучше, чем в Украине". Отметив, что "если бы белорусы не выстояли в 2020 году – неизвестно, что было бы". Так он высказался о протестах против себя, которые продолжались в 2020-2021 годах.

"Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", – сказал диктатор.

Лукашенко заявил о "пакте о ненападении"

По его словам, якобы Запад по-прежнему не отказывается от своих планов по Белоруссии. Более того, Лукашенко заявил, что в Украине "продолжают готовить боевиков и экстремистов".

С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще обалдели. Зачем это им нужно? Не понятно,

– высказался Лукашенко.

У Путина и Лукашенко общие цели