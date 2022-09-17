Карту не показал: лукашенко выдал, что в Украине готовят "силовые отряды" против беларуси

Белорусский диктатор александр лукашенко снова выдал абсурдное заявление по Украине. Сказал, мол, здесь готовят "силовые отряды" против беларуси.

Эти подразделения, мол, должны свергнуть власть лукашенко. Такое заявление самопровозглашенный президент выдал во время своего нового выступления. Его распространили в белорусских СМИ, передает 24 канал.

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В Украине сегодня формируются силовые подразделения для того, чтобы свергнуть власть в беларуси и вернуть нас к 39 году,

– сказал лукашенко.

Заявление диктатора: видео

Дальше диктатор начал об "истории"

Лукашенко начал рассказывать, мол, "начался развал Украины". Ему кажется, будто польские и литовские политики хотят "выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".

В заключение диктатор решил ляпнуть, якобы "соседи не изучили уроков истории". Пугает, будто "внукам придется выстраивать национальную государственность заново".

Есть ли угроза нападения с беларуси

По сообщению активистов, белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций. Однако она все еще не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

В то же время беларусь снова продолжила военные учения – до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю.

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