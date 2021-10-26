Лукашенко заявил, что западные вакцины нужны белорусам, чтобы просто "свалить в Европу"

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что никаких иностранных вакцин из Запада в Беларуси не будет. Он утверждает, что российские и китайские препараты ничем не хуже Pfizer, Jonson&Jonson и Moderna.

Самопровозглашенный президент считает, что вакцины из Запада нужны только противникам государства. Такое заявление он сделал во время рабочей поездки в одну из больниц Беларуси.

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"Белорусам они нужны, чтобы поехать в Европу по инструкции"

Прежде всего Лукашенко стал возмущаться, что его обвиняют в прививке иностранной вакциной. Он возмутился, якобы в Беларуси кроме "Спутника" и китайской вакцины других нет. Он назвал их ничем не хуже европейских.

Далее Лукашенко заявил, что "опы", так он сатирически назвал протестующих, которые находятся в оппозиции к режиму, требуют иностранных вакцин.

Завезите Pfizer, Jonson&Jonson… а зачем? Что бы они могли привиться, получить паспорт и ехать туда – к своим, инструкцию получать,

– язвительно сказал Лукашенко.

Лукашенко утвердил: для получения прививок другими вакцинами, несогласные с его политикой должны ехать "На Запад". В Беларуси же других вакцин, кроме "Спутника" и Coronavac не будет.

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