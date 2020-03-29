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      Лукашенко назвал неожиданные лекарства против коронавируса: видео

      - Читати новину українською
      Александр Лукашенко / TUT.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что лучшим средством борьбы с коронавирусом является спорт. Особенно он отметил зимние виды спорта, а именно хоккей.

      Об этом заявил Лукашенко во время общения с белорусской журналисткой. Их диалог состоялся на хоккейном матче, в котором участвовал белорусский президент. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал ОНТ.

      Обратите внимание Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: Если продержимся до Пасхи – будем жить

      Может ли меня что-то остановить от выхода на лед? А зачем? Может, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких (показывает на ледовую коробку – 24 Канал). Вот ты не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, – это настоящие антивирусные лекарства,
       – отметил политик.

      Кроме того, журналистка поинтересовалась его мнением относительно чемпионата Беларуси по футболу на фоне коронавируса. Дело в том, что белорусские соревнования остаются единственными в Европе, которые сейчас идут. В тоже время остальные европейские первенства взяли паузу из-за распространения коронавируса и значительного роста количества жертв.

      "Получается, у нас страна ударила спортом по коронавирусу?" – поинтересовалась журналистка. "Ну хоть что-то", – отреагировал на это Лукашенко. Он добавил, что многие делают ставки на исход белорусских матчей.

      К теме У нас картофель есть, – Лукашенко отрицает возможный голод из-за коронавируса: видео

      Комментарий Лукашенко о лекарствах против коронавируса: видео 

      Ранее Лукашенко отмечал, что побороть коронавирус поможет труд. Поэтому политик порекомендовал брать пример с селян. Также он призвал чаще мыть руки, ходить в баню и для профилактики пить водку.

      Я – человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40 – 50 грамм в пересчете на чистый спирт, чтобы травить этот вирус. Но не на работе. Еще сходите в сауну сухую! Ну, если 2 – 3 раза в неделю – тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает,
      – убеждает белорусский лидер.

      Интересно! Коронавирус и Беларусь: Минск с вертолета окропили святой водой

      Ситуация с коронавирусом в Беларуси: что известно

      • По данным Минздрава Беларуси, здесь коронавирусом заболели 94 человека. Правда, по последним данным уже 32 человека выздоровели. Летальных случаев в стране нет. Первый случай болезни зафиксировали еще в конце февраля.
      • Сегодня Беларусь живет обычной жизнью и жесткие карантинные меры по борьбе с коронавирусом здесь не вводят. Зато совершенно противоположную ситуацию можно наблюдать у соседок страны – Украины, Польши, Литвы, Латвии и даже России.
      • По мнению Лукашенко, закрытие границ ничем в борьбе с коронавирусом не поможет. Он назвал такие меры "глупостью несусветной", а сам коронавирус – "психозом",
      • Однако все же некоторые меры здесь ввели. В частности, белорусские власти настойчиво рекомендуют своим гражданам не покидать страну. А прибывшие из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. В то же время карантин ввели в местах, где обнаружили больных коронавирусом, – говорится об общежитиях и тому подобном.
      • Кроме того, белорусские власти разослали рекомендации кафе и ресторанам по работе в новых эпидемических условиях. Те здесь работают, как и раньше, без карантина. Также в обычном режиме продолжают работать кинотеатры, концертные залы и другие места развлечений, однако кое-где изменили рассадку зрителей.
      • Общественный транспорт в Минске сменил работу – в часы пик добавлены дополнительные единицы. А вузам рекомендуют начинать занятия позже, чтобы не смешивать потоки студентов и тех, кто идет на работу / с работы.
      • Единственным спортивным соревнованием, которое приостановили из-за коронавируса, является чемпионат Беларуси по баскетболу, однако хоккейное и футбольное первенства продолжаются. Правда, известно, что коронавирусом заболели несколько белорусских спортсменов.
      • Минздрав Беларуси заявляет, что сегодня ситуация с коронавирусом в стране – спокойная, абсолютно контролируемая. А те меры, которые они ввели, позволили не допустит пикообразного роста количества больных.

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

       

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Футбол Хоккей Спорт Новости Спорта Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики
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