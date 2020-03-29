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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Лукашенко назвав неочікувані ліки проти коронавірусу: відео

      - Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко / TUT.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що найкращим засобом боротьби з коронавірусом є спорт. Особливо він відзначив зимові види спорту, а саме хокей.

      Про це заявив Лукашенко під час спілкування з білоруською журналісткою. Їхній діалог відбувся на хокейному матчі, в якому брав участь білоруський президент. Відповідне відео опублікував ютьюб-канал ОНТ.

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      Чи може мене щось зупинити від виходу на лід? А навіщо? Можна, але навіщо? Я не розумію! Тут немає вірусів ніяких (показує на льодову коробку – 24 канал). Ось ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу! Це холодильник, це найкраще здоров'я. Краще, ніж спорт, а особливо лід, – це справжнісінькі антивірусні ліки,
      – зауважив політик.

      Крім того, журналістка поцікавилася його думкою щодо чемпіонату Білорусі з футболу на тлі коронавірусу. Річ у тім, що білоруські змагання залишаються єдиними в Європі, які зараз тривають. Натомість решта європейських першостей взяли паузу через поширення коронавірусу та значний ріст кількості жертв.

      "Виходить, у нас країна вдарила спортом по коронавірусу?" – поцікавилася журналістка. "Ну хоч щось", – відреагував на це Лукашенко. Він додав, що багато хто робить ставки на результат білоруських матчів.

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      Коментар Лукашенка щодо ліків проти коронавірусу: відео 

      Раніше Лукашенко зазначав, що побороти коронавірус допоможе праця. Тому політик порекомендував брати приклад із селян. Також він закликав частіше мити руки, ходити в лазню та для профілактики пити горілку.

      Я – людина непитуща, але останнім часом жартома кажу, що горілкою треба не тільки руки мити, але, напевно, і в день 40 – 50 грамів в перерахунку на чистий спирт, щоб труїти цей вірус. Але не на роботі. Ще сходіть у сауну суху! Ну, якщо 2 – 3 рази в тиждень – теж корисно. Китайці нам підказали, що цей вірус за 60 градусів не витримує,
      – переконує білоруський лідер.

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      Ситуація з коронавірусом у Білорусі: що відомо 

      • За даними МОЗ Білорусі, тут на коронавірус захворіли 94 людини. Щоправда, за останніми даними вже 32 особи одужали. Летальних випадків у країні немає. Перший випадок хвороби зафіксували ще наприкінці лютого.
      • Сьогодні Білорусь живе звичайним життям і жорсткі карантинні заходи для боротьби з коронавірусом тут не запроваджують. Натомість зовсім протилежну ситуацію можна спостерігати у сусідок країни – України, Польщі, Литви, Латвії та навіть Росії.
      • На переконання Лукашенка, закриття кордонів нічим у боротьбі з коронавірусом не допоможе. Він назвав такі заходи "дурістю несусвітню", а сам коронавірус – "психозом",
      • Однак все ж деякі заходи тут запровадили. Зокрема, білоруська влада наполегливо рекомендує своїм громадянам не покидати країну. А ті особи, що прибули з країн, де зафіксували випадки коронавірусу, повинні перебувати на самоізоляції упродовж 14 днів. Водночас карантин запровадили у місцях, де виявили хворих на коронавірус, – мовиться про гуртожитки тощо.
      • Крім того, білоруська влада розіслала рекомендації кафе та ресторанам щодо роботи в нових епідемічних умовах. Ті тут працюють, як і раніше, без жодних карантинних обмежень. Також у звичному режимі продовжують працювати кінотеатри, концертні зали та інші місця розваг, однак подекуди змінили розсадку глядачів.
      • Громадський транспорт у Мінську змінив роботу – в години пік додано додаткові одиниці. А вишам рекомендують починати заняття пізніше, щоб не змішувати потоки студентів і тих, хто йде на роботу / з роботи.
      • Єдиним спортивним змаганням, яке призупинили через коронавірус, є чемпіонат Білорусі з баскетболу, проте хокейна та футбольна першості тривають. Щоправда, відомо, що на коронавірус захворіли кілька білоруських спортсменів.
      • МОЗ Білорусі заявляє, що сьогодні ситуація з коронавірусом у країні – спокійна, абсолютно контрольована. А ті заходи, які вони запровадили, дозволили не допустити пікоподібного зростання кількості хворих.

      Як уберегтися від коронавірусу: дивіться відео

       

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Хокей Спорт Новини Спорту Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини політики
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