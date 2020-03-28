У нас картопля є, – Лукашенко заперечив можливий голод через коронавірус: відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре курйозно висловився про коронавірус. Цього разу політик заспокоїв людей, що голоду через пандемію не буде.

Лукашенко зазначив, що якщо не буде гречки, то можна їсти пшоняну кашу. Відео з порадами президента Білорусі опублікував ютуб-канал ОНТ.

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Олександр Лукашенко також розповів про свій раціон харчування. Кожного тижня він їсть гречку, рис та ячмінну кашу.

Не забувайте, що у нас картопля є. Так що ми з голоду не помремо. Це точно,

– запевнив президент.

Лукашенко заперечив голод через коронавірус: курйозне відео

Що ще про коронавірус у Білорусі казав Лукашенко:

Лукашенко закликав білорусів не панікувати через спалах коронавірусу та дав "поради", як з ним боротися. Він сказав, що зараз білоруси мають зосередитись на роботі та брати приклад зі селян.

Президент також наголошував, що не буде повертати білорусів з-за кордону, бо полетіли на відпочинок, знаючи, що у світі складна ситуація через пандемію і багато країн закривають свої кордони.

Лідер країни закликав частіше мити руки, а також ходити в лазню і для профілактики випивати горілку.

Лукашенко також заявляв, що Білорусь якось має дотягнути до Великодня. Так, він щиро сподівається, що до настання православного свята, у країні пройде пік захворювання.

Станом на 28 березня у Білорусі зафіксований 94 підтверджених випадків коронавірусу, 32 осіб вже одужали. У країні немає жодного летального випадку від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.