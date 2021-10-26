Самоназваний президент вважає, що вакцини із Заходу потрібні лише противникам держави. Таку заяву він зробив під час робочої поїздки в одну з лікарень Білорусі.

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"Білорусам вони потрібні, щоб поїхати в Європу по інструкції"

Перш за все Лукашенко став обурюватися, що йому закидають щеплення іноземною вакциною. Він обурився, мовляв, у Білорусі, окрім "Супутника" і китайської вакцини інших немає. Він назвав їх нічим не гіршими за європейські.

Далі Лукашенко заявив, що "опи", так він сатирично назвав протестувальників, які перебувають в опозиції до режиму, вимагають іноземних вакцин.

Завезіть Pfizer, Jonson&Jonson… а для чого? Що б вони могли прищепитися, отримати паспорт і їхати туди – до своїх, інструкцію отримувати,

– в'їдливо сказав Лукашенко.

Лукашенко ствердив: для отримання щеплень іншими вакцинами, незгодні з його політикою мають їхати "На Захід". У Білорусі ж інших вакцин, окрім "Супутника" і Coronavac не буде.

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