Самоназваний президент вважає, що вакцини із Заходу потрібні лише противникам держави. Таку заяву він зробив під час робочої поїздки в одну з лікарень Білорусі.
Погляньте Медіаскандал: білоруське ТБ потролило Путіна, а російське – розкритикувало Лукашенка
"Білорусам вони потрібні, щоб поїхати в Європу по інструкції"
Перш за все Лукашенко став обурюватися, що йому закидають щеплення іноземною вакциною. Він обурився, мовляв, у Білорусі, окрім "Супутника" і китайської вакцини інших немає. Він назвав їх нічим не гіршими за європейські.
Далі Лукашенко заявив, що "опи", так він сатирично назвав протестувальників, які перебувають в опозиції до режиму, вимагають іноземних вакцин.
Завезіть Pfizer, Jonson&Jonson… а для чого? Що б вони могли прищепитися, отримати паспорт і їхати туди – до своїх, інструкцію отримувати,
– в'їдливо сказав Лукашенко.
Лукашенко ствердив: для отримання щеплень іншими вакцинами, незгодні з його політикою мають їхати "На Захід". У Білорусі ж інших вакцин, окрім "Супутника" і Coronavac не буде.
Лукашенко і коронавірус: основне
- Олександр Лукашенко від самого початку пандемії прославився кумедними і подекуди абсурдними висловлюваннями про COVID-19.
- На масових зібраннях, учасником яких був Лукашенко, його жодного разу не помічали у масці чи респіраторі. Вперше він одягнув його аж у листопаді 2020 року.
- Лукашенко жартував, що коронавірус слід лікувати горілкою, сауною і трактором чи спортом.
- Білорусь одна з останньою у Європі закрила свої кордони, адже Лукашенко до останнього заявляв, що це неефективно.