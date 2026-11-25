Александр Лукашенко 25 ноября заявил, что под контролем Украины якобы осталось лишь 9 или 11 процентов территории Донбасса. По его словам, в случае продолжения боевых действий российские войска дойдут до границ региона ценой многих человеческих жизней.

Об этом самопровозглашенный белорусский лидер рассказал в интервью изданию Le Point.

Какие подробности?

Лукашенко, комментируя ход войны, сосредоточился на оценке масштабов контроля над востоком Украины.

"Мне кажется, что та небольшая часть Донбасса, которую Россия еще не захватила, как вы знаете, составляет 9 или 11 процентов территории", – высказал свое мнение Лукашенко.

Он также выразил убеждение, что российские силы не откажутся от намерений полностью оккупировать регион.

В любом случае, если война будет продолжаться, они дойдут до границ Донбасса. Они дойдут до них. Конечно, много людей погибнет, но они дойдут,

– заявил Лукашенко.

В этом же интервью белорусский диктатор призвал не воспринимать Владимира Путина как агрессивного политика. Он признал, что российский диктатор развязал войну против Украины, однако заявил, что на его месте так же мог бы поступить президент Франции Эммануэль Макрон.

Таким сравнением Лукашенко фактически попытался оправдать полномасштабное вторжение России и перевести внимание на возможные действия западных лидеров.