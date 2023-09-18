Готовы заключить соглашение с дьяволом, – Лукашенко заявил о "стервятниках над Беларусью и Украиной"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "в современных условиях" на белорусской территории "не будет войны" в классическом понимании этого слова. Диктатор также назвал белорусов "самой миролюбивой нацией на земле".

Об этом Лукашенко высказался 17 сентября, выступая на "патриотическом" форуме по случаю Дня народного единства. Диктатор заявил, что при необходимости до конца будет защищать свою землю.

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Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, чтобы занять больше места на политической карте мира,

– сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер также добавил, что единство для белорусов – "главное условие сохранения государства, а значит, вопрос выживания как нации".

Лукашенко добавил, что Беларусь якобы не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств и белорусский народ "по сути не может быть агрессором". При этом он пригрозил, что в случае агрессии против Беларуси она не будет "рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий".

Участие Беларуси в войне против Украины

Белорусский диктатор в своих рассказах о стервятниках почему-то не вспомнил тот факт, что именно территория Беларуси стала для России фактически плацдармом для вторжения в Украину, и что именно из их аэродромов враг запускал атакующие украинские города ракеты.

Недавно, 13 сентября, Европарламент большинством голосов принял резолюцию, которой признал Лукашенко причастным к агрессии против Украины. Они также требуют для него ордера для ареста от Гааги.