"Тараканы забегали": Лукашенко заявил об "антитеррористической операции" и пригрозил немцам

Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы провели в Беларуси "масштабную антитеррористическую операцию". Из-за этого он пригрозил высказать претензии канцлеру Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства Германии".

Соответствующие высказывания диктатор позволил себе во время церемонии вручения государственных наград 2 июля. Об этом сообщают подконтрольные режиму белорусские СМИ.

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Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем,

– отметил Лукашенко.

Он также добавил, что после окончания мероприятий по линии контрразведки они "уже не какому-то Гайко Маасу предъявят претензии, а самой канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Вероятно, именно во время этого общения они придумали новые нелепые идеи для отвлечения внимания людей от проблем внутри Беларуси и России.

Лукашенко и Путин в телефонном разговоре 1 июля обсудили санкции цивилизованного мира против их стран.

Лукашенко заявил об "антитеррористической операции" в стране: смотрите видео