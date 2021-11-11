Лукашенко заявил – ситуацию в Украине, Польше и Прибалтике должна мониторить российская авиация

Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси – отметился очередным одиозным заявлением. Он заявил, что ситуацию в Украине, Польше и Прибалтике должна мониторить российская авиация.

По словам Лукашенко, об этом белорусская сторона уже якобы договорилась с Россией. Потому что россияне и белорусы якобы должны контролировать ситуацию вместе.

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Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие.

– заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент также заявил, что "как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву".

Лукашенко также заявил, что российские бомбардировщики, привлекаемые к патрулированию границы с Польшей, способны нести ядерное оружие. Самопровозглашенный президент подчеркнул: мы должны видеть, что делают "за пределами".

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