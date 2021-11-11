Лукашенко заявил – ситуацию в Украине, Польше и Прибалтике должна мониторить российская авиация
Источник:BELTA
Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси – отметился очередным одиозным заявлением. Он заявил, что ситуацию в Украине, Польше и Прибалтике должна мониторить российская авиация.
По словам Лукашенко, об этом белорусская сторона уже якобы договорилась с Россией. Потому что россияне и белорусы якобы должны контролировать ситуацию вместе.
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Вот это кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить российские и белорусские военнослужащие.
– заявил Лукашенко.
Самопровозглашенный президент также заявил, что "как мы и договаривались: на Гомель из Москвы вдоль южной границы Беларуси, западную границу, на Поставы в Витебской области, с Постав через Оршу улетают на Москву".
Лукашенко также заявил, что российские бомбардировщики, привлекаемые к патрулированию границы с Польшей, способны нести ядерное оружие. Самопровозглашенный президент подчеркнул: мы должны видеть, что делают "за пределами".
Белорусским пограничникам выдали винтовки
- В польском Министерстве обороны сообщили, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко выдал белорусским пограничникам снайперские винтовки и гранатометы.
- В ведомстве опубликовали соответствующее видео. На обнародованных кадрах видно, что некоторые силовики, стоящие вдоль границы с белорусской стороны, вооружены винтовками Драгунова и РПГ.
- В Минобороны Польши отметили: "проекция власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально со снайперскими винтовками и гранатометами".