лукашенко наконец-то рассказал, откуда на беларусь готовилось нападение

лукашенко с картами стал мемом первых дней войны. Когда все стали о нем забывать, диктатор решил освежить его в информационном пространстве.

белорусский диктатор александр лукашенко дал феерическое интервью France Press. Друг путина наговорил такого бреда, что сдержанность французского журналиста выглядит просто героизмом.

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Откуда на беларусь готовилось нападение и война с НАТО

лукашенко во весь голос широко размахивая руками заявил, что российские оккупанты "должны" зайти на территорию Украины. Мол, ВСУ развернули у белорусской границы 4 дивизиона и имели на вооруженные "Точки-У", поэтому удар оккупантов ракетами, "Искандерами" и нападение на Украину вполне оправданы.

Мы сейчас видим, что по нам нанесли бы эти удары. Из-за угрозы НАТО россияне "должны" ввести 20 тысяч своих военных, которые были на "обучении" в беларуси. Они предупредили нападение НАТО на беларусь и россию,

– заявил лукашенко французскому журналисту.

Этого бреда лукашенко оказалось мало, поэтому он начал убеждать журналиста, что сейчас россия воюет с НАТО и именно Альянс является агрессором, и не белорусская россия. Кроме того, он похвастался, что не оправдывает российских оккупантов, а во всем их поддерживает.

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