Лукашенко занимается мелким троллингом относительно Украины, – Казанский

Действия и режим Александра Лукашенко осуждает Запад и Украина. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси также не молчит в ответ. В частности, Лукашенко решил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины.

Журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что считает такие заявления Лукашенко просто местью Украине. Об этом он сказал в эфире программы "Между прочим".

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"То, что мы видим сейчас – поведение Лукашенко – мне кажется, что это мелкая месть Украине за то, что она вводит санкции, не признает (Лукашенко президентом – 24 канал)", – высказался Казанский.

Лукашенко это очень раздражает и он пытается хоть как-то нам напакостить,

– заверил он.

По словам Казанского, рычагов влияния у Лукашенко очень мало, поэтому он прибегает к странным решениям.

"Он занимается мелким троллингом, понимая, как в Украине это все будут воспринимать", – подытожил журналист.

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