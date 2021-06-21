Журналіст та представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що вважає такі заяви Лукашенка просто помстою Україні. Про це він сказав в ефірі програми "Між іншим".

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"Те, що ми бачимо зараз – поведінку Лукашенка – мені здається, що це дрібна помста Україні за те, що вона вводить санкції, не визнає (Лукашенка президентом – 24 канал)", – висловився Казанський.

Лукашенка це дуже дратує і він намагається хоч якось нам напакостити,

– запевнив він.

За словами Казанського, важелів впливу у Лукашенка дуже мало, тому він вдається до дивних рішень.

"Він займається дрібним тролінгом, розуміючи, як в Україні це все сприйматимуть", – підсумував журналіст.

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