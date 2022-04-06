Лукашенко знает, что выступать на стороне Путина – это очень глупо

Россия столько времени держит Лукашенко только потому, что он такой же совок. У него в голове те же алгоритмы, он как был советским, так и остался. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

В свое время, когда его ставила Москва, там и рассчитывали, что он станет одним из инициаторов восстановления СССР. Поэтому для него никаких противоречий нет. Военную контрразведку он давно отдал в руки соседям. И они же вырезали все пробелорусское, что там зарождалось.

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Почему Лукашенко поддерживает Путина

Пока Лукашенко видит, что выступать на стороне России – это очень глупо. Но я опасаюсь, чтобы какая-нибудь группа не провела провокацию и потом не сказала Лукашенко, что белорусов расстреляли плохие бандеровцы, поэтому мы должны мстить. Я вот этого момента очень опасаюсь.

Если Беларусь и введет свои войска – это не отразится на ходе войны. Из всех 45 тысяч, там более или менее боеспособные – 15 тысяч. Для Украины это нестрашно и некритично. Помните, когда немцы набрали завоеванные народы и стали заставлять их идти вместе с собой, тогда появился термин "пленные румыны".

Лукашенко понимает, что Россия проигрывает / Фото Getty Images

Важно Путин и его окружение собираются допустить еще одну ошибку в Украине

У белорусов нет мотивации воевать против Украины

Сейчас в этой роли будут выступать белорусы. Потому что мотивации никакой, понимания, зачем нужна эта война – никакого. Даже если они и пойдут, я надеюсь, что при первой возможности они будут сдаваться.

Сейчас в Украине решается будущая судьба не только Беларуси, но и всей России. Поэтому здесь чрезвычайная важность момента.

Для белорусов – это такая же святая война, как и для украинцев. Все мы понимаем, что если победит Россия, у белорусов нет никаких шансов. А если победит Украина, хотя даже не если, я убежден, что победит Украина, то моя мечта – это освободительный поход в Москву, но обязательно через Минск.

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