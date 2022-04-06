Свого часу, коли його ставила Москва, там і розраховували, що він буде одним із ініціаторів відновлення СРСР. Тому для нього жодних протиріч немає. Військову контррозвідку він давно віддав у руки сусідам. І ті самі вирізали все пробілоруське, що там зароджувалося.

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Чому Лукашенко підтримує Путіна

Наразі Лукашенко бачить, що виступати на боці Росії – це дуже нерозумно. Але я остерігаюсь, щоб якась група не провела провокацію і потім не сказала Лукашенку, що білорусів розстріляли погані бандерівці, тому ми повинні мститися. Я ось цього моменту дуже остерігаюсь.

Якщо Білорусь і введе свої війська – це не вплине на перебіг війни. З усіх 45 тисяч, там більш-менш боєздатні – 15 тисяч. Для України – це нестрашно та некритично. Пам'ятаєте, коли німці набрали завойовані народи та почали змушувати їх іти разом із собою, тоді з'явився термін "полонені румуни".

Лукашенко розуміє, що Росія програє / Фото Getty Images

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У білорусів немає мотивації воювати проти України

Нині у цій ролі виступатимуть білоруси. Тому що мотивації ніякої, розуміння, навіщо потрібна ця війна – жодного. Навіть, якщо вони й підуть, я сподіваюся, що за першої нагоди вони здаватимуться.

Зараз в Україні вирішується майбутня доля не лише Білорусі, а й усієї Росії. Тому тут є надзвичайна важливість моменту.

Для білорусів – це така сама свята війна, як і для українців. Усі ми розуміємо, що якщо переможе Росія – у білорусів немає жодних шансів. А якщо переможе Україна, хоча навіть не якщо, я переконаний, що переможе Україна, то моя мрія – це визвольний похід на Москву, але обов'язково через Мінськ.

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