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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Лукашенко назвал страну, которая поможет закончить войну на Донбассе

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      Лукашенко убежден, что США помогли бы решить конфликт на Донбассе
      Лукашенко убежден, что США помогли бы решить конфликт на Донбассе / ria.ru

      Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, где продолжается российско-украинская война.

      Об этом Лукашенко заявил на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске, передает БЕЛТА.

      Читайте также: США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу

      Что касается проблем Европы, особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно уверен на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится,
      – подчеркнул президент.

      Лидер Белоруссии выразил мнение, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то нужно подключать новые силы, которые могут внести свежие идеи. Они помогут достичь успеха в решении вопросов Донбасса.

      "Новые идеи должны появляться", – добавил он.

      Могут ли США присоедениться к переговорам относительно Донбасса?Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Дональда Трампа в "нормандском формате". Он даже предлагал Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

      Сам глава Белого дома отметил, что если будет нужно, чтобы он присоединился ко встрече в "нормандском формате", то он обязательно это сделает. Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер выразил мнение, что Дональд Трамп присоединится к нормандскому формату, но при условии, что это будет полезным.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Александр Лукашенко Новости США Новости Беларуси Война на Донбассе Новости политики
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