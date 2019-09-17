Лукашенко назвав країну, яка допоможе закінчити війну на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконий, що Сполучені Штати Америки могли б сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Хейлом у Мінську, передає БЕЛТА.

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Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде,

– наголосив президент.

Лідер Білорусі висловив думку, що якщо у переговірників не виходить прийти до консенсусу, то потрібно підключати нові сили, які можуть внести свіжі ідеї. Вони допоможуть досягти успіху у вирішенні питань щодо Донбасу.

"Нові ідеї мають з'являтися", – додав він.

Чи можуть США долучитися до переговорів щодо Донбасу?Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". Він навіть пропонував Путіну провести прямі перемовини в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.



Сам глава Білого дому зазначив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то він обов’язково це зробить. Спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив думку, що Дональд Трамп долучиться до нормандського формату, але за умови, що це буде корисним.