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      Лукашенко назвав країну, яка допоможе закінчити війну на Донбасі

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      Лукашенко переконаний, що США допомогли би вирішити конфлікт на Донбасі
      Лукашенко переконаний, що США допомогли би вирішити конфлікт на Донбасі / ria.ru

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконий, що Сполучені Штати Америки могли б сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі, де триває російсько-українська війна.

      Про це Лукашенко заявив на зустрічі з заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Хейлом у Мінську, передає БЕЛТА.

      Читайте також: США можуть долучитися до нормандського формату: що це дасть Україні і Трампу

      Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогоднішній день, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде,
      – наголосив президент.

      Лідер Білорусі висловив думку, що якщо у переговірників не виходить прийти до консенсусу, то потрібно підключати нові сили, які можуть внести свіжі ідеї. Вони допоможуть досягти успіху у вирішенні питань щодо Донбасу.

      "Нові ідеї мають з'являтися", – додав він.

      Чи можуть США долучитися до переговорів щодо Донбасу?Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". Він навіть пропонував Путіну провести прямі перемовини в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

      Сам глава Білого дому зазначив, що якщо буде потрібно, аби він долучився до зустрічі у "нормандському форматі", то він обов’язково це зробить. Спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив думку, що Дональд Трамп долучиться до нормандського формату, але за умови, що це буде корисним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Білорусі Новини США Олександр Лукашенко Новини політики Війна на Донбасі
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