Лукашенко заявил, что не использует смартфон, потому что боится слежки и радиоволн

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильными телефонами или другими гаджетами. Более того, на те редкие случаи, когда ему кто-то все же звонит, у белорусского лидера даже есть специальный адъютант, который подносит ему телефон.

Отсутствие мобильного телефона – это вопрос собственной безопасности, заявил Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

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"Часто вижу, как мои коллеги-президенты сидят в своих айфонах и т.д., но я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом – у меня есть кому этим заниматься", – заявил белорусский президент.

По его словам, для этого есть специальный адъютант. В тех редких случаях, когда кто-то все же звонит белорусскому лидеру, именно он приносит ему мобильный телефон.

Но я почти этой связью не пользуюсь. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кому это надо. Вам этого хочется? Нет,

– отметил Александр Лукашенко.

Резюмируя, он также рассказал о негативном влиянии радиоволн на здоровье человека. Кроме того, убежден, что вместе со всеми благами Интернета вполне вероятна и угроза от искусственного интеллекта.

Что еще известно о странных взглядах Лукашенко?Во время встречи с украинскими журналистами Александр Лукашенко ранее сам называл себя "закоренелым советским человеком". Казалось бы, после этого уже можно не рассказывать о странных заявления Лукашенко, но все-таки немного расскажем.



Белорусский президент, в частности, попадал в скандалы из-за своих гомофобских взглядов. Самый громкий скандал произошел во время встречи с главами МИД Германии и Польши в 2010 году. Тогда он, в частности, заявил, что отсылал бы геев в совхозы, а затем сказал, что лучше быть диктатором, чем "голубым".