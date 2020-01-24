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      Лукашенко заявил, что не использует смартфон, потому что боится слежки и радиоволн

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      Специальный адъютант приносит Лукашенко телефон, когда ему звонят / naviny.by

      Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильными телефонами или другими гаджетами. Более того, на те редкие случаи, когда ему кто-то все же звонит, у белорусского лидера даже есть специальный адъютант, который подносит ему телефон.

      Отсутствие мобильного телефона – это вопрос собственной безопасности, заявил Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

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      "Часто вижу, как мои коллеги-президенты сидят в своих айфонах и т.д., но я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом – у меня есть кому этим заниматься", – заявил белорусский президент.

      По его словам, для этого есть специальный адъютант. В тех редких случаях, когда кто-то все же звонит белорусскому лидеру, именно он приносит ему мобильный телефон.

      Но я почти этой связью не пользуюсь. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кому это надо. Вам этого хочется? Нет,
      – отметил Александр Лукашенко.

      Резюмируя, он также рассказал о негативном влиянии радиоволн на здоровье человека. Кроме того, убежден, что вместе со всеми благами Интернета вполне вероятна и угроза от искусственного интеллекта.

      Что еще известно о странных взглядах Лукашенко?Во время встречи с украинскими журналистами Александр Лукашенко ранее сам называл себя "закоренелым советским человеком". Казалось бы, после этого уже можно не рассказывать о странных заявления Лукашенко, но все-таки немного расскажем.

      Белорусский президент, в частности, попадал в скандалы из-за своих гомофобских взглядов. Самый громкий скандал произошел во время встречи с главами МИД Германии и Польши в 2010 году. Тогда он, в частности, заявил, что отсылал бы геев в совхозы, а затем сказал, что лучше быть диктатором, чем "голубым".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Смартфоны Гаджеты Новости Беларуси Александр Лукашенко Курьезные новости Интернет
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