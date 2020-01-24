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      Лукашенко заявив, що не використовує смартфон, бо боїться стеження і радіохвиль

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      Спеціальний ад'ютант приносить Лукашенку телефон, коли йому телефонують / naviny.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що не користується мобільними телефонами або іншими ґаджетами. Ба більше, на ті рідкісні випадки, коли йому хтось таки телефонує, у білоруського лідера навіть є спеціальний ад'ютант, який підносить йому телефон.

      Відсутність мобільного телефону – це питання власної безпеки, заявив Олександр Лукашенко. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

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      "Часто бачу, як мої колеги-президенти сидять у своїх айфонах тощо, але я цим не займаюся. Я знаю, що таке безпека. Справа навіть не в цім – у мене є кому цим займатися", – заявив білоруський президент.

      За його словами, для цього є спеціальний ад'ютант. У тих рідкісних випадках, коли хтось таки телефонує білоруському лідеру, саме він приносить йому мобільний телефон.

      Але я майже цим зв'язком не користуюся. Зараз ці ґаджети у вас в кишені, і, де б ви не були, вас бачать ті, кому це треба. Вам цього хочеться? Ні,
      – наголосив Олександр Лукашенко.

      Резюмуючи, він також розповів про негативний вплив радіохвиль на здоров'я людини. Крім того, висловив переконання, що разом з усіма благами Інтернету цілком імовірною є і загроза від штучного інтелекту.

      Що ще відомо дивні погляди Лукашенка?Під час зустрічі з українськими журналістами Олександр Лукашенко раніше сам називав себе "закоренілою радянською людиною". Здавалося б, після цього вже можна не розповідати про дивні заяви Лукашенка, але таки трохи розповімо.

      Білоруський президент, зокрема, потрапляв у скандали через свої гомофобські погляди. Найгучніший скандал трапився під час зустрічі з головами МЗС Німеччини і Польщі у 2010 році. Тоді він, зокрема, заявив, що відсилав би геїв у радгоспи, а потім сказав, що краще бути диктатором, ніж "голубим".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Смартфони Курйозні новини Олександр Лукашенко Новини Білорусі Ґаджети Інтернет
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