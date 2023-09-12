На самом деле позиция Лулы да Силвы мало связано с Украиной или Россией направлении. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу интересную историю, объясняющую стоящую за дружбой Путина и Силвы и побудившую лидера Бразилии занять такую позицию в вопросе войны против Украины.

Вас может заинтересовать Продавцы воздуха Глобального Юга: спасет ли БРИКС Россию от мировой изоляции

"Силва – старый друг Путина, обиженный на коллективный Запад. Хотя раньше он очень дружил с Бараком Обамой. Обама говорил, что Лула – это самый популярный выборный демократический президент в мире. А сейчас он ищет какие-то альтернативные пути, типа Китая, России", – заметил Николай Давидюк.

Древний конфликт Силвы и Запада

Дело в том, что ранее Лула да Силва имел 50-60% поддержки на выборах. К сожалению, он ушел из политики по состоянию здоровья на пике своих рейтингов, принеся много положительных изменений в страну. Преемницей Силвы стала глава его офиса – Дилма Руссеф.

В то же время произошло так, что в 2016 году против Руссеф начали процесс импичмента из-за финансовых махинации и коррупционных скандалов. Уже через год за получение взятки осудили самого Силву. И хотя приговор был признан незаконным, а он досрочно освобожден, Лула да Силва убежден, что и в его деле, и в деле Руссеф виноват Запад. Или, по крайней мере, не обошлось без его вмешательства.

Он обижен, но ему нужен честный разговор – а мы здесь при чем? Чего ты на нас злишься, поддерживая Путина в нашем вопросе? Это несправедливо. Если сравнить бразильский народ и украинцев – то мы идентичны,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Более того, недавно украинским послом в Бразилии стал Андрей Мельник. По мнению Давидюка, это один из самых лучших многопрофильных послов в Украине.

"Это голубая кровь нашей дипломатии. Он туда едет и это тоже неспроста. Он наведет там порядок и точно Лулу воспитает, а наша диаспора будет там доминировать. Ее там очень много, просто с этим никто не работал. До нового G20 там будет совсем другая ситуация по вопросу Украины", – подчеркнул политолог.

Николай Давидюк о причине негативного отношения Лулы да Силвы к Украине: смотреть видео

Перспективы утешают

Лула да Силва в Бразилии является очень уважаемым политиком. С шести раз, когда он баллотировался, трижды побеждал. Для своей страны он сделал немало важных реформ, особенно для рабочего класса.

Я общался с послом Бразилии в Украине. Он говорил: "Вы не должны его сразу атаковать или ставить свое эго выше. Поймите, что он тоже суперзвезда, большой политик". На него не нужно давить, с ним нужно поговорить, договориться. Он тоже не все знает о нас,

– заметил Давидюк.

Президент Бразилии может шаблонно относить нас к одной из сторон своего давнего конфликта с Западом. В то же время ему нужно правильно донести, что на самом деле Украина – это совсем другой вопрос.

"С Бразилией можно договориться. Я верю, что это может быть очень мощная, проукраинская история. Просто с этим нужно начать работать", – подытожил политолог.

Заявления Силвы об Украине: что известно