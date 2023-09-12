Насправді позиція Лули да Сілви мало пов'язана з Україною чи Росією напрямку. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу цікаву історію, яка пояснює стоїть за дружбою Путіна і Сілви та що спонукало лідера Бразилії зайняти таку позицію в питанні війни проти України.

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"Сілва – старий друг Путіна, ображений на колективний Захід. Хоча раніше він дуже дружив з Бараком Обамою. Обама казав, що Лула – це найпопулярніший виборний демократичний президент у світі. А зараз він шукає якісь альтернативні шляхи, типу Китаю, Росії", – зауважив Микола Давидюк.

Давній конфлікт Сілви та Заходу

Річ у тім, що раніше Лула да Сілва мав 50 – 60% підтримки на виборах. На жаль, він пішов з політики за станом здоров'я на піку своїх рейтингів, принісши багато позитивних змін у країну. Наступницею Сілви стала глава його офісу – Ділма Русеф.

Водночас сталось так, що у 2016 році проти Русеф розпочали процес імпічменту через фінансові махінації та корупційні скандали. Вже через рік за отримання хабаря засудили самого Сілву. І хоч вирок визнали незаконним та його достроково звільнили, Лула да Сілва переконаний, що і в його справі, і у справді Русеф винен Захід. Чи принаймні не обійшлось без його втручання.

Він ображений, але йому потрібна чесна розмова – а ми тут до чого? Чого ти на нас злишся, підтримуючи Путіна в нашому питанні? Це несправедливо. Якщо порівняти бразильський народ і українців – то ми ідентичні,

– підкреслив Микола Давидюк.

Щобільше, віднедавна українським послом в Бразилії став Андрій Мельник. На думку Давидюка, це один із найкращих багатопрофільних послів в Україні.

"Це блакитна кров нашої дипломатії. Він туди їде і це теж неспроста. Він наведе там порядок і точно Лулу виховає, а наша діаспора там домінуватиме. Її там дуже багато, просто з цим ніхто не працював. До нового G20 там буде зовсім інша ситуація в питанні України", – наголосив політолог.

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Перспективи втішають

Лула да Сілва в Бразилії є дуже шанованим політиком. Із шести разів, коли він балотувався, тричі перемагав. Для своєї країни він зробив чимало важливих реформ, особливо для робітничого класу.

Я спілкувався з послом Бразилії в Україні. Він казав: "Ви не повинні його одразу атакувати чи ставити своє его вище. Зрозумійте, що він теж суперзірка, великий політик". На нього не потрібно тиснути, з ним треба поговорити, домовитись. Він теж не все знає про нас,

– зауважив Давидюк.

Президент Бразилії може шаблонно зараховувати нас до однієї зі сторін свого давнього конфлікту із Заходом. Водночас йому потрібно правильно донести, що насправді Україна – це геть інше питання.

"З Бразилією можна домовитись. Я вірю, що це може бути дуже потужна, проукраїнська історія. Просто з цим треба почати працювати", – підсумував політолог.

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