Лула победил Болсонару на выборах президента Бразилии: стоит ли радоваться России

На выборах президента Бразилии 30 октября победил Луиз Инасио Лула да Силва. Он уже возглавлял страну с 2003 по 2011 годы, так что это будет уже третий срок политика в должности главы государства.

Свой голос за Лулу отдали 60 миллионов граждан, а президента Жаира Болсонару, желавшего переизбраться на второй срок, поддержали 58 миллионов. В соотношении это 50,9% против 49,1%.

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Отметим, что инаугурация новоизбранного президента состоится 1 января 2023 года.

Что известно о Луле да Силве

Лула – социалист и в прошлом лидер рабочего движения. Его поддерживают американские демократы и Евросоюз. Благодаря Луле в 2000-х годах в Бразилии произошли экономические и социальные сдвиги. Все потому, что президент ввел контроль над инфляцией. Также тогда правительство разработало множество социальных программ, благодаря которым бедные бразильцы получали ежемесячные деньги, если их дети посещали школу. Поэтому Луле удалось снизить уровень бедности в стране на 50%.

В ходе своих прошлых каденций политик существенно усилил роль Бразилии на международной арене. Он начал сотрудничать с Россией, Индией, Китаем, ЮАР, странами Латинской Америки и т.д.

Однако после завершения каденции Лулу признали виновным в коррупции и приговорили к 12 годам заключения. Впоследствии суд изменил свое решение, поэтому политик провел в тюрьме только полтора года.

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Как Лула относится к России

До начала полномасштабной войны в Украине президента Бразилии и известного антивакса Жаира Болсонара считали другом Владимира Путина. Однако после 24 февраля тот не поддержал войну в Украине, однако и не выступил против, из-за чего нарвался на жесткую критику президента Владимира Зеленского.

Что касается Лулу, то он тоже не является большим поклонником России. Прежде всего его интересуют интересы Бразилии, а не помощь Москве, от которой уже отвернулся весь цивилизованный мир. Кроме того, победителя выборов поддерживает Демократическая партия США и ЕС. Маловероятно, что он может пойти против них и поддержать государство-агрессора.