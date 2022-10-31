Свій голос за Лулу віддали 60 мільйонів громадян, а президента Жаїра Болсонару, який хотів переобратися на другий термін, підтримали 58 мільйонів. У відсотковому співвідношенні це 50,9% проти 49,1%.

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Зауважимо, інавгурація новообраного президента відбудеться 1 січня 2023 року.

Що відомо про Лулу да Сілва

Лула – соціаліст та в минулому лідер робітничого руху. Його підтримують американські демократи та Євросоюз. Завдяки Лулі у 2000-х роках у Бразилії відбулися економічні та соціальні зрушення. Все тому, що президент ввів контроль над інфляцією. Також тоді уряд розробив багато соціальних програм, заявки яким бідні бразильці отримували щомісячні гроші, якщо їхні діти відвідували школу. То ж Лулі вдалося зменшити рівень бідності в країні на 50%.

Під час своїх минулих каденцій політик суттєво посилив ролі Бразилії на міжнародній арені. Він почав співпрацювати з Росією, Індією, Китаєм, ПАР, країнами Латинської Америки тощо.

Однак після завершення каденції Лулу визнали винним у корупції й засудили до 12 років ув'язнення. Згодом суд змінив своє рішення, то ж політик провів у в'язниці тільки півтора року.

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Як Лула ставиться до Росії

До початку повномасштабної війни в Україні президента Бразилії й відомого антивакса Жаїра Болсонару вважали другом Владіміра Путіна. Однак після 24 лютого той не підтримав війну в Україні, проте й не виступив проти, через що нарвався на жорстку критику президента Володимира Зеленського.

Щодо Лулу то він теж не є великим прихильником Росії. Найперше його цікавлять інтереси Бразилії, а не допомога Москві, від якої відвернувся весь цивілізований світ. Крім того, переможця виборів підтримує Демократична партія США та ЄС. То ж малоймовірно, що він може піти проти них і підтримати державу-агресорку.