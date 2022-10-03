У Бразилії підрахували вже 99% голосів виборців. За цими результатами жоден з кандидатів не набрав понад 50% підтримки, але перевага на боці експрезидента країни.

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Результати першого туру виборів у Бразилії

Жаїр Болсонару та Луїз Інасіо Лула да Сілва стали фаворитами президентських перегонів у Бразилії. Вищий суд країни повідомив, що за підрахунками 99% голосів чинний президент країни отримав 42,3% голосів, а його головний конкурент – 48,4%. Кандидатка, яка посіла третє місце, за попередніми підрахунками отримала трохи більше ніж 4%.

Другий тур голосування запланований на 30 жовтня. Луїз Лула да Сілва впевнений у своїй перемозі на виборах і зараз є фаворитом перегонів.

Що відомо про да Сілву

Луїз Лула да Сілва очолював Бразилію 2 терміни поспіль з 2002 по 2010 роки. У питаннях внутрішньої політики йому вдалося реалізувати програму, яка суттєво збільшила кількість середнього класу в країні. Тому він й отримав таку популярність. Після завершення другого терміну да Сілва на деякий час зник із політики через боротьбу з онкологією. До слова, Лула – це не ім'я політика, а прізвисько, яке стало настільки популярним, що да Сілва вирішив використовувати його у своєму імені.

У 2018 році він знову намагався поборотися за президентське крісло і тоді був теж одним із фаворитів. Однак суд відкрив кримінальне провадження через звинувачення у корупції, через що кандидатуру виключили з президентських перегонів. Тому на тих виборах переміг чинний президент країни Жаїр Болсонару, який зараз відомий звинуваченнями щодо виборчої системи і погрозами не визнати результати голосування. Через це його порівнюють з попереднім президентом США Дональдом Трампом.

У зовнішньополітичних питаннях Лула дотримується прокитайських та проросійських поглядів. В одному з інтерв'ю він заявив, що не лише Росія винна у війні, але й Україна, ЄС та США. За його словами, НАТО мало б нібито гарантувати Росії, що Україна не стане членом Альянсу. Тоді заяву бразильського політика розкритикував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва розмірковує про вину України чи Заходу у війні. От уже ці російські спроби спотворити правду. Все просто: Росія віроломно напала на Україну; війна відбувається лише на території України; Росія масово вбиває мирних громадян. Класична війна на знищення та окупацію,

– наголосив Подоляк.

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