Президент Бразилии призвал граждан меньше есть, чтобы снизить инфляцию в стране

В 2024 году экономика Бразилии столкнулась с ростом цен, девальвацией национальной валюты и падением доверия инвесторов. Президент поделился нестандартным решением проблемы.

Эксперты прогнозируют, что эти тенденции продолжатся и в следующем году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели", ссылающееся на Metropoles.

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Как Бразилия борется с инфляцией

"От снижения покупательной способности страдают не только самые бедные бразильцы, но и все бразильцы. Другими словами, все стали беднее", – сказал Epoch Times экономист и портфельный менеджер Макс Коэн.

В администрации президента опасаются, что высокие цены на продукты питания негативно скажутся на рейтингах Лулы. Согласно опросам, сейчас его политику не поддерживают 49% бразильцев, тогда как 47% одобряют.

Власти надеются, что ожидаемый "суперурожай" в этом году поможет снизить стоимость продуктов. Между тем правительство рассматривает возможность введения ограничений на цены, однако Лула предложил другой метод.

Если вы идете в супермаркет и видите, что продукт дорогой, вы его не покупаете. Если все будут знать об этом и не будут покупать то, что, по их мнению, является дорогим, продавец будет вынужден снизить цену, чтобы продать товар, иначе он испортится,

– сказал он в интервью радиостанциям Metrópole и Sociedade.

Эти слова вызвали резкую реакцию оппозиции. Представитель правой "Прогрессистской партии" Сиру Ногейра Лима Филью обвинил президента в нежелании сокращать правительственные расходы и назначении некомпетентных кадров в государственные компании.

"Достаточно, чтобы бразильцы перестали есть, пить и путешествовать – и цены упадут", – саркастически написал он.

Федеральный депутат от штата Санта-Катарина Каролина Родригес де Тони заявила, что власти пытаются переложить ответственность за инфляцию на самих граждан. Ее поддержал коллега из штата Сан-Паулу.

"Если вы видите, что продукт в супермаркете дорогой, просто не покупайте его". Луло, мне кажутся очень дорогими введенные вами налоги. Могу ли я их не платить?", – спросил федеральный депутат от штата Сан-Паулу Аугусто (Гуто) Сакариас Корреа Лейте.