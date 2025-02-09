Експерти прогнозують, що ці тенденції продовжаться і в наступному році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня", що посилається на Metropoles.

Дивіться також У Бразилії розбився літак прямо на вулиці Сан-Паулу

Як Бразилія бореться з інфляцією

"Від зниження купівельної спроможності страждають не тільки найбідніші бразильці, а й усі бразильці. Іншими словами, всі стали біднішими", – сказав Epoch Times економіст і портфельний менеджер Макс Коен.

В адміністрації президента побоюються, що високі ціни на продукти харчування негативно позначаться на рейтингах Лули. Згідно з опитуваннями, наразі його політику не підтримують 49% бразильців, тоді як 47% схвалюють.

Влада сподівається, що очікуваний "суперврожай" цього року допоможе знизити вартість продуктів. Тим часом уряд розглядає можливість введення обмежень на ціни, однак Лула запропонував інший метод.

Якщо ви йдете до супермаркету і бачите, що продукт дорогий, ви його не купуєте. Якщо всі будуть знати про це і не купуватимуть те, що, на їхню думку, є дорогим, продавець буде змушений знизити ціну, щоб продати товар, інакше він зіпсується,

– сказав він в інтерв'ю радіостанціям Metrópole і Sociedade.

Ці слова викликали різку реакцію опозиції. Представник правої "Прогресистської партії" Сіру Ногейра Ліма Філью звинуватив президента в небажанні скорочувати урядові витрати та призначенні некомпетентних кадрів у державні компанії.

"Достатньо, щоб бразильці перестали їсти, пити й подорожувати – і ціни впадуть", – саркастично написав він.

Федеральний депутат від штату Санта-Катаріна Кароліна Родрігес де Тоні заявила, що влада намагається перекласти відповідальність за інфляцію на самих громадян. Її підтримав колега зі штату Сан-Паулу.

"Якщо ви бачите, що продукт у супермаркеті дорогий, просто не купуйте його". Луло, мені здаються дуже дорогими введені вами податки. Чи можу я їх не платити?", – запитав федеральний депутат від штату Сан-Паулу Аугусто (Гуто) Сакаріас Корреа Лейте.