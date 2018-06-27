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Самое длинное лунное затмение в столетии: когда его увидят в Украине

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Лунное затмение 27 июля 2018 года
Лунное затмение 27 июля 2018 года / www.natventureholidays.com

Ровно через месяц, 27 июля 2018 года, украинцы смогут наблюдать редкое лунное затмение, которое продлится почти 4 часа. Начиная с 22 часов, полная Луна пройдет через тень Земли.

Об этом пишут на Science Alert.

Астрономы ожидают, что полное лунное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное, то есть до и после полной фазы затмения – 3 часа 55 минут.

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Такое длительное затмение будет происходить из-за того, что Луна пройдет через темную область земной тени, известную как Umbra, которая даст спутнику планеты красноватый блеск "Кровавой Луны".

Также полнолуние в июле произойдет одновременно с апогеем Луны, то есть с моментом, когда Луна достигает своей самой дальней точки по отношению к Земле. Соответственно, это будет наименьший полный Месяц года и в ночь затмения ему нужно будет больше времени, чтобы пройти сквозь тень Земли, из-за чего затмение выйдет длиннее.

За невероятным лунным затмением можно будет наблюдать в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение стартует при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии – наоборот, во время заката. К сожалению, Северная Америка затмение не увидит. В Украине за затмением лучше всего будет наблюдать в восточных регионах, но сам процесс все равно везде начнется в 22 часа.

Теги: Новости Украины LifeStyle Космос
Источник: 24 Канал
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