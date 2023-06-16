Событие, объединяющее мировых архитекторов: что известно о Lviv Urban Forum и конкурсе стипендий

Во Львове пройдет урбанистический форум, призванный повлиять на развитие украинских городов и инфраструктуры. Также организаторы мероприятия объявили конкурс стипендий.

В период с 28 по 30 июня во Львове будет проходить Lviv Urban Forum – уже известная йога программа. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что нужно знать о LUF

Собственно, среди спикеров мероприятия: выдающиеся архитекторы, мэры, главные архитекторы европейских городов и даже обладатели Притцкеровской премии – это известнейшая мировая награда в мире в архитектурной отрасли.

На форуме более 40 мировых и украинских городских планировщиков, в частности, будут искать ответы на вопрос: как сделать пространство в общинах таким, чтобы жители захотели вернуться и реализоваться в своем обществе – комфортным, инклюзивным и безопасным для жизни? Как оптимизировать бюджет и ресурсы, чтобы создавать недорогие, но эффективные решения,

– говорится в прессрелизе.

Программа Lviv Urban Forum

Отметим, что организаторы форума предоставляют 20 стипендий на бесплатное участие в мероприятии для архитекторов, работающих с общинами урбанистов.

Вы можете подать заявку на участие в конкурсе до 20 июня 13:00 по ссылке . Также узнайте больше о программе мероприятия здесь.

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Отдельно акцентируем на таких темах панелей, которые будут на форуме:

лекция-открытие от датского городского планировщика Микаэля Колвилл-Андерсена;

открытие платформы Mariupol Reborn и презентация проекта восстановления этого города в Донецкой области;

ярмарка возможностей для восстановления общин;

образование, как воспитывать новую генерацию кадров

Организаторы покрывают участие в форме для участников общин, однако если вы представитель бизнеса, других категорий участников и не получили стипендию – для посещения мероприятия вам потребуется билет, который можно приобрести по ссылке. Важно, что для студентов предусмотрена скидка.