У період від 28 до 30 червня у Львові відбуватиметься Lviv Urban Forum – уже відома йога програма. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що потрібно знати про LUF

Власне, серед спікерів заходу: видатні архітектори, мери, головні архітектори європейських міст та навіть володарі Прітцкерівської премії – це найвідоміша світова нагорода у світі в архітектурній галузі.

На форумі понад 40 світових і українських міських планувальників, зокрема, шукатимуть відповіді на питання: як зробити простір у громадах таким, щоб мешканці захотіли повернутися і реалізуватись у своїй громаді – комфортним, інклюзивним і безпечним для життя? Як оптимізувати бюджет і ресурси, щоб створювати недорогі, але ефективні рішення,

– йдеться у пресрелізі.

Програма Lviv Urban Forum

Зазначимо, що організатори форуму надають 20 стипендій на безплатну участь в заході для архітекторів, урбаністів, які працюють з громадами.

Важливо! Ви можете подати заявку на участь в конкурсі до 20 червня 13:00 за посиланням. Також дізнавайтесь більше про програму заходу тут.

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Окремо акцентуємо на таких темах панелей, які будуть на форумі:

лекція-відкриття від данського міського планувальника Мікаеля Колвілл-Андерсена;

відкриття платформи Mariupol Reborn і презентація проєкту відновлення цього міста на Донеччині;

ярмарок можливостей для відновлення громад;

освіта, як виховувати нову генерацію кадрів.

​Організатори покривають участь у формі для учасників громад, однак якщо ви представник бізнесу, інших категорій учасників та не отримали стипендію – для відвідин заходу вам потрібен буде квиток, який можна придбати за посиланням. Важливо, що для студентів передбачена знижка.