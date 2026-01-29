Работа сделана, – Садовый сообщил, как Львов подготовился к экстремальной ситуации

Россия пытается создать критическую ситуацию с энергетикой Украины. Поэтому Львов готовится к наиболее экстремальным условиям.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил 24 Каналу, что уже сделано огромное количество работы в этом направлении. Однако жители также должны быть готовы.

Насколько Львов готов к критической ситуации?

Андрей Садовый подчеркнул, что сейчас обещают увеличение морозов. Россияне могут этим воспользоваться и попытаться погрузить другие украинские города в критическую ситуацию. Поэтому Львов начал подготовку к чрезвычайной ситуации.

Мы распределили на каждого работника нашего района, наши ЛКП определенное количество домов, чтобы была координация. Люди в домах, ОСМД, ЖКП также знают, что делать. Все пункты несокрушимости еще раз проверили. Мы готовимся к экстремальным моментам жизни громады. Здесь важно, чтобы каждый чувствовал свою персональную ответственность. Банально зарядить павербанки, иметь дома соответствующий запас воды, еды, теплые вещи,

– рассказал он.

В частности, город должен позаботиться о тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Это люди с инвалидностью, особенно первой группы. Если будет необходимость, то им предложат транспортировку в учреждения медицины.

Все наши коммунальные учреждения медицины имеют централизованное электроснабжение первой категории, дизель-генерацию главную и еще запасную дизель-генерацию. Это важно, потому что в любую секунду может выйти из строя. Также есть физический запас топлива на достаточно долгий период,

– подчеркнул мэр.

Есть централизованное теплоснабжение. Все учреждения медицины имеют твердотопливные котлы. Они готовы жить в условиях полного отсутствия и электроснабжения, и теплоснабжения. Это сделали еще несколько лет назад.

Определенное количество школ также имеет твердотопливные котлы. Эти учебные заведения, также другие учреждения могут быть использованы как центры несокрушимости, центры обогрева. Вся информация будет предоставлена жителям.

Относительно жилого фонда. 65% помещений во Львове имеют централизованное теплоснабжение. Вы можете перекрыть какую-то часть. Говорится о соответствующих небольших котельных, о других средствах. Но вы не можете перекрыть весь город. Это нереально. Специалисты это прекрасно понимают. Поэтому работа сделана,

– объяснил городской голова Львова.

Неизвестно, куда россияне могут нанести удар. Недавно разведывательные дроны облетали те или иные общины, мониторили ситуацию. Возникает вопрос, насколько ПВО сможет сбивать вражеские ракеты или беспилотники. Это зависит от очень многих факторов.

Поэтому мы должны быть готовы к критическим моментам. Город свою работу делает. Важно, чтобы жители также активно включились и позаботились друг о друге,

– добавил Садовый.

Что известно о подготовке Львова?