Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Чернигов – немедленно в укрытие

Во Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске и Чернигове объявили воздушную тревогу. Всем немедленно проследовать в укрытие.

Об этом сообщили в местных Областных госадминистрациях. Информация о тревоге поступила в 9:53.

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Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы послушать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

немедленно бежать в укрытие или спрятаться в безопасном месте.

Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться в дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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