Львов, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Чернигов – немедленно в укрытие
4 марта 2022 , 10:01Читати новину українською
Во Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске и Чернигове объявили воздушную тревогу. Всем немедленно проследовать в укрытие.
Об этом сообщили в местных Областных госадминистрациях. Информация о тревоге поступила в 9:53.
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Если включили сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы послушать распоряжение местных властей;
- подготовить медицинскую аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- немедленно бежать в укрытие или спрятаться в безопасном месте.
Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться в дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
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