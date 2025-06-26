Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Смотрите также Не больница, а комплекс для отдыха: Садовый рассказал о Центре ментального здоровья во Львове

Что с водой во Львове и когда ее вернут

По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на вечер 26 июня воды нет у жителей части Железнодорожного и Шевченковского районов Львова.

Ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят,
– указала городская власть.

По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:

  • Агрусова,
  • Бажана,
  • Степана Бандеры,
  • Биберовича,
  • Бортнянского,
  • Братьев Михновских,
  • Брюховицкая,
  • Бузинова,
  • Величковского,
  • Вересая,
  • Всадническая,
  • Марка Вовчка,
  • Алмазова,
  • Микитки,
  • Гушалевича,
  • Дорогичинская,
  • Дубовицкая,
  • Ерошенко,
  • Железнодорожная,
  • Золотая,
  • Квитки-Основьяненко,
  • Братьев Дужих,
  • Кориатовича,
  • Левандовская,
  • Луговая,
  • Лукасевича,
  • Лучкая,
  • Лушпинского,
  • Любачевская,
  • Малковицкая,
  • Маршалковка,
  • Матейка,
  • Моха,
  • Нарбута,
  • Нарциссовая,
  • Нестора Летописца,
  • Ожинова,
  • Озаркевича,
  • Осикова,
  • Павлокомская,
  • Паровая,
  • Сембратовичей,
  • Пикулицкая,
  • Поричкова,
  • Прилбицкая,
  • Благосклонная,
  • Ковалика,
  • Резедова,
  • Раскидистая,
  • Рассадная,
  • Ряснянская,
  • Светлая,
  • Смолича,
  • Сорохтея,
  • Сотника Афанасия,
  • Стельмаха,
  • Елены Степановны,
  • Стороженко,
  • Тростинная,
  • Трясила,
  • Фещенко-Чоповского,
  • Хасевича,
  • Холмская,
  • Хорватская,
  • Чесановская,
  • Чикаленко,
  • Шараневича,
  • Тараса Шевченко,
  • Яновского,
  • Ярославская,
  • Ясная,
  • Боковая Сотника Афанасия,
  • Речицкая,
  • частично Городоцкая.

Важно! Оперативно о последних новостях Украины и мира читайте в нашем телеграм-канале.

Заметим, на днях в ряде населенных пунктов Львовщины отключали и газ. 25 и 26 июня газоснабжение прекратили для более 4 000 абонентов – причиной всего стали плановые работы.