Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что с водой во Львове и когда ее вернут

По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на вечер 26 июня воды нет у жителей части Железнодорожного и Шевченковского районов Львова.

Ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят,

– указала городская власть.

По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:

Агрусова,

Бажана,

Степана Бандеры,

Биберовича,

Бортнянского,

Братьев Михновских,

Брюховицкая,

Бузинова,

Величковского,

Вересая,

Всадническая,

Марка Вовчка,

Алмазова,

Микитки,

Гушалевича,

Дорогичинская,

Дубовицкая,

Ерошенко,

Железнодорожная,

Золотая,

Квитки-Основьяненко,

Братьев Дужих,

Кориатовича,

Левандовская,

Луговая,

Лукасевича,

Лучкая,

Лушпинского,

Любачевская,

Малковицкая,

Маршалковка,

Матейка,

Моха,

Нарбута,

Нарциссовая,

Нестора Летописца,

Ожинова,

Озаркевича,

Осикова,

Павлокомская,

Паровая,

Сембратовичей,

Пикулицкая,

Поричкова,

Прилбицкая,

Благосклонная,

Ковалика,

Резедова,

Раскидистая,

Рассадная,

Ряснянская,

Светлая,

Смолича,

Сорохтея,

Сотника Афанасия,

Стельмаха,

Елены Степановны,

Стороженко,

Тростинная,

Трясила,

Фещенко-Чоповского,

Хасевича,

Холмская,

Хорватская,

Чесановская,

Чикаленко,

Шараневича,

Тараса Шевченко,

Яновского,

Ярославская,

Ясная,

Боковая Сотника Афанасия,

Речицкая,

частично Городоцкая.

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Заметим, на днях в ряде населенных пунктов Львовщины отключали и газ. 25 и 26 июня газоснабжение прекратили для более 4 000 абонентов – причиной всего стали плановые работы.