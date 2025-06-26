Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
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Що з водою у Львові і коли її повернуть
За інформацією ЛМКП "Львівводоканал", станом на вечір 26 червня води немає у мешканців частини Залізничного і Шевченківського районів Львова.
Ремонтні бригади підприємства вже працюють над усуненням пошкодження. Роботи планують завершити ближче до ночі, після чого водопостачання відновлять,
– вказала міська влада.
Станом на 18:00 год водопостачання призупинено до вулиць:
- Агрусова,
- Бажана,
- Степана Бандери,
- Біберовича,
- Бортнянського,
- Братів Міхновських,
- Брюховицька,
- Бузинова,
- Величковського,
- Вересая,
- Вершницька,
- Марка Вовчка,
- Алмазова,
- Микитки,
- Гушалевича,
- Дорогичинська,
- Дубовицька,
- Єрошенка,
- Залізнична,
- Золота,
- Квітки-Основ’яненка,
- Братів Дужих,
- Коріятовича,
- Левандівська,
- Лугова,
- Лукасевича,
- Лучкая,
- Лушпинського,
- Любачівська,
- Малковицька,
- Маршалківка,
- Матейка,
- Моха,
- Нарбута,
- Нарцисова,
- Нестора Літописця,
- Ожинова,
- Озаркевича,
- Осикова,
- Павлокомська,
- Парова,
- Сембратовичів,
- Пикулицька,
- Порічкова,
- Прилбицька,
- Прихильна,
- Ковалика,
- Резедова,
- Розлога,
- Розсадна,
- Ряснянська,
- Світла,
- Смолича,
- Сорохтея,
- Сотника Панаса,
- Стельмаха,
- Олени Степанівни,
- Стороженка,
- Тростинна,
- Трясила,
- Фещенка-Чопівського,
- Хасевича,
- Холмська,
- Хорватська,
- Чесанівська,
- Чикаленка,
- Шараневича,
- Тараса Шевченка,
- Яновського,
- Ярославська,
- Ясна,
- Бічна Сотника Панаса,
- Річицька,
- частково Городоцька.
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Зауважимо, цими днями у низці населених пунктів Львівщини відключали і газ. 25 та 26 червня газопостачання припинили для понад 4 000 абонентів – причиною всього стали планові роботи.