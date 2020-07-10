Реки вышли из берегов, не работают светофоры: все, что известно о затоплении вокруг Львова

В результате мощного ливня, прошедшего во Львове и прилегающих районах, часть улиц подтоплена. На отдельных участках движение транспорта существенно затруднено или полностью заблокировано.

Есть места, где вода достигает почти 3 метров. Все, что известно о затоплении вокруг Львова и какие последствия вызвала непогода, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о затоплении вокруг Львова