Направлено более 1 миллиарда гривен: какой была помощь Львова для ВСУ в 2024 году

Львов продолжает активно помогать военным. В частности в 2024 году на нужды армии было направлено более 1 миллиарда гривен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового. Средства были потрачены на закупку БпЛА, РЭБ систем, транспортных средств и другого оборудования.

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Как Львов помогал военным в 2024 году

Городской голова рассказал, что в 2024 году Львов передал военным помощь на сумму 1,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 635 миллионов гривен было потрачено на закупки, а остальные 465 миллионов – на субвенции.

В каждом дроне, в каждой машине – ваш личный вклад. Спасибо за это! Всегда, когда что-то передаем, подчеркиваю: это не от городского совета, а от каждого жителя! Это наименьшее, что мы можем сделать как община для 50 тысяч львовян и львовянок, которые сегодня на фронте,

– отметил Садовый.

Помощь Львова для ВСУ в цифрах:

11 815 дронов и БпЛА;

дронов и БпЛА; 129 транспортных средств (авто, спецтехника);

транспортных средств (авто, спецтехника); 169 РЭБ систем и другое оборудование;

Сколько техники передали военным от Львова / Фото Андрея Садового

Какой будет помощь Львова для военных в 2025 году

Городской голова отметил, что в 2025 году хочется закупить и передать еще больше техники для военных. Садовый также рассказал, что согласно решению Верховной Рады и Кабмина, бюджет Львова сократят почти на 2 миллиарда.

Если будет нужно, возьмем кредит, но от поддержки армии не откажемся,

– подчеркнул он.

Кроме того, мэр заявил, что цель на 2025 год – собрать не менее 1 миллиарда гривен от Львова для Сил Обороны.