Ночная тревога, во Львове возросло количество жертв: хронология 499 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится почти 500 дней. Российские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты и убивать гражданских.

О главных новостях 7 июля, борьбе украинцев против агрессора на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Казацкая история, уничтоженная дважды: что скрывало Каховское водохранилище и следует ли восстанавливать ГЭС

В Воздушных силах сообщили об отбоях в областях.Во временно оккупированном Мариуполе россияне скупают у своих же военных строительный мусор, умывальники и кирпич и везут их в страну-террориста. Захватчики воруют из полуразрушенных домов, в которых уже никто не живет. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.Президент встретился с 14-летним мальчиком Антоном из Львовской области, который лечится в Чехии.В Киеве, Киевской и Черкасской областях – отбой тревоги.Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию заявил, что Украина уничтожила наиболее боеспособную часть армии России. Путин уже настолько слаб, что не способен оградить даже российские области от своих же боевиков. Так что не стоит удивляться, если однажды кто-то – Пригожин или, например, Кадыров, – пройдет маршем прямо в Кремль.В Human Rights Watch опубликовали позорное заявление, что США будто бы не должны предоставлять Украине кассетные боеприпасы. В ОП резко отреагировали. Михаил Подоляк подчеркнул, что "правозащитники" развязывают агрессивную лоббистскую кампанию по срыву предоставления оружия Украине.В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.Сирены в Одесской области. Позже тревога распространилась на несколько областей.Тревога в Черкасской области.Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что под завалами многоквартирного дома во Львове, в который попала ракета, обнаружили тело еще одной женщины. Число жертв возросло до семи.