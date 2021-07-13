Во Львове 13 июля 100 улиц останутся без воды: адреса

13 июля 2021 , 11:52
Читати новину українською

Источник:

"Львовводоканал"

Специалисты "Львовводоканала" 13 июля будут проводить ремонтные работы на водопроводах города. Поэтому 100 улиц в Железнодорожном районе Львова временно останутся без воды.

Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода на улице Городецкой, 280 Стабильное водоснабжение планируют восстановить 14 июля в 6:00.

Интересно Озеро вместо дороги: почему во Львове постоянно "плавает" улица Сахарова – фото

Где не будет воды в Железнодорожном районе с 8:30 до 24:00

  • улица Заде – все дома;
  • улица Авиационная – все дома;
  • улица Ангарная – все дома;
  • улица Бакинская – все дома;
  • улица Бахчевая – все дома;
  • улица Билогорща – все дома;
  • улица Болбочана – все дома;
  • улица Вагонная – все дома;
  • улица Величка – все дома;
  • улица Выговского – дома от начала улицы до №70 по четной стороне и к №31 по нечетной стороне;
  • улица Выгоды – все дома;
  • улица Овсяная – все дома;
  • улица Ольховая – все дома;
  • улица Рощинская – все дома;
  • улица Ганцова – все дома;
  • улица Гарматия – все дома;
  • улица Гиацинтовая – все дома;
  • улица Горняка – все дома;
  • улица Гниздовского – все дома;
  • улица Годованца – все дома;
  • улица Головатого – все дома;
  • улица Городоцкая – дома по четной стороне от №166, по нечетной – от №241 и до конца улицы;
  • улица Гречана – все дома;
  • улица Грузинская – все дома;

Обратите внимание На Львовщину надвигается чрезвычайная жара прогноз погоды на 13 – 17 июля

  • улица Апостола – все дома;
  • улица Дальняя – все дома;
  • улица Дидушка – все дома;
  • улица Дозвильная – все дома;
  • улица Доробок – все дома;
  • улица Дрогобычская – все дома;
  • улица Дубнивская – все дома;
  • улица Евского – все дома;
  • улица Житная – все дома;
  • улица Журавлиная – все дома;
  • улица Збыральная – все дома;
  • улица Зимноводовская – все дома;
  • улица Ирчана – все дома;
  • улица Кавказская – все дома;
  • улица Каменная – все дома;
  • улица Караджича – все дома;
  • улица Каховская – все дома;
  • улица Кондратюка – все дома;
  • улица Конюшинная – все дома;
  • улица Корсунская – все дома;
  • улица Косинского – все дома;
  • улица Кричевского – все дома;
  • улица Курмановича – все дома;
  • улица Лищиновая – все дома;
  • улица Ловецкая – все дома;
  • улица Лукича – все дома;
  • улица Любинская – дома по четной стороне от №48, по нечетной – от №71 и до конца улицы;
  • улица Февральская – все дома;

К теме Не заплатил за воду – попал на билборд: в Стрые оригинально борются с должниками

  • улица Малицкая – все дома;
  • улица Мирная – все дома;
  • улица Мыслывская – все дома;
  • улица Моторная – все дома;
  • улица Невелика – все дома;
  • улица Нечая – все дома;
  • улица Низинная – все дома;
  • улица Олесницкого – все дома;
  • улица Олешковская – все дома;
  • улица Орельская – все дома;
  • улица Паровозная – все дома;
  • улица Патона – все дома;
  • улица Пивничная – все дома;
  • улица Подгаецкая – все дома;
  • улица Подлесная – все дома;
  • улица Пилотов – все дома;
  • улица Планерная – все дома;
  • улица Повитряная – все дома;
  • улица Полтавы – все дома;
  • улица Потебни – все дома;
  • улица Пропеллерная – все дома;
  • улица Пшеничная – все дома;
  • улица Пясецкого – все дома;
  • улица Ровненская – все дома;
  • улица Рудненская – все дома;
  • улица Ряшевская – все дома;
  • улица Самарская – все дома;
  • улица Самборская – все дома;
  • улица Сигнальная – все дома;
  • улица Сигнивка – все дома;
  • улица Сирко – все дома;
  • улица Скромная – все дома;
  • улица Сластиона – все дома;
  • улица Сполучная – все дома;
  • улица Станционная – все дома;
  • улица Суботивская – все дома;
  • улица Сяйво – все дома;
  • улица Терлецкого – все дома;
  • улица Терновая – все дома;
  • улица Тесная – все дома;
  • улица Трещакивского – все дома;
  • улица Тюльпановая – все дома;
  • улица Флинты – все дома;
  • улица Церетели – все дома;
  • улица Чагарниковая – все дома;
  • улица Чижевского – все дома;
  • улица Широкая – все дома;
  • улица Яворницкого – все дома.

Читайте также Во Львове планируют построить новую улицу: где ее разместят

На время отключения воды в Железнодорожном районе будут работать водовозы. С 10:00 они будут стоять на улицах:

  • Патона – Каховская;
  • Широкая – Сяйво.

Согласно регистрации обращений, которые будут поступать на горячую линию "Львовводоканала", местоположение водовозов может измениться.

После завершения ремонтных работ специалисты будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды – окраска ее ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Заметьте! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно найти на сайте " Львовводоканала". Также можно позвонить в диспетчерскую службу предприятия, которая работает круглосуточно, – короткий номер 15-51 или +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51.
Автор: Ольга Котів