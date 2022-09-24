Во Львове простились с 5 Героями, которые пали в боях с российскими оккупантами
Источник:Андрей Садовый
24 сентября во Львове провели в последний путь 5 Героев, положивших свою жизнь за Украину. Младшему из погибших было 27 лет.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Прощание с героями прошло в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
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С кем простились во Львове
Андрей Садовый сообщил, что Львов попрощался сразу с 5 лучшими сыновьями Украины – героями, отдавшими свою жизнь в борьбе за наше государство. 24 сентября в городе простились с:
- 27-летним Александром Пилипенко;
- 36-летним Артемом Толочко;
- 38-летним Николаем Панченко;
- 41-летним Богданом Жиловским;
- 45-летним Юрием Поповым.
Герои, с которыми прощались во Львове / Фото из фейсбука Андрея Садового
Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования семьям павших героев из-за потерь. Украина никогда не забудет подвигов своих защитников, а миллионы граждан будут всегда восхищаться нашими защитниками!
Тело Сергея Совы передали семье для погребения
24 сентября правоохранители завершили проведение следственных действий после эксгумации тела старшего солдата Сергея Совы в Изюме. Напомним, что фото руки Героя с сине-желтым браслетом облетело весь мир.
Теперь тело защитника передадут для погребения родным защитника. Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Сергею Сове звания Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Накануне 14-летний сын павшего защитника направил президенту письмо с просьбой посодействовать скорейшей передаче тела для захоронения и подчеркнул, что получить посмертную награду своего отца – это честь для него.
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