Во Львове арестовали "криминального авторитета" из Закарпатья, – журналист

Журналист Виталий Глагола сообщил, что в аэропорту Львова задержали мукачевского "криминального авторитета" Артура Пашкуляка.

Представитель СМИ отметил, что из собственных источников в правоохранительных органах удалось узнать, что "Пашкуляк прибыл во Львов из турецкой Анталии рейсом QU3612 авиакомпании AzurAir".

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Сотрудники УУР во Львовской и Киевской области, а также спецназовцы КОРД задержали мужчину, когда он вышел из самолета,

– написал журналист.

Виталий Глагола сообщил, что "Пашкуляка подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса. То есть, умышленное убийство".

"Насколько мне известно из источников в правоохранительных органах, задержание связано с возможным убийством Владислава Русина, который бесследно исчез в сентябре 2020 года на Свалявщине", – рассказал он.

Еще три задержания в Мукачево

Журналист также отметил, что "полиция Киевской области задержала в Мукачево еще троих подозреваемых по делу об "умышленном убийстве".

Речь идет о близком окружении Пашкуляка. По предварительной информации, задержаны Николай Смужаниця, Першаков Виталий и Василий Щадей. Один из них был ранен при нападении на Пашкуляка в феврале 2020 года,

– добавил Виталий Глагола.