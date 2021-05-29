Представник ЗМІ зазначив, що з власних джерел у правоохоронних органах йому вдалося дізнатися, що "Пашкуляк прибув до Львова із турецької Анталії рейсом QU3612 авіакомпанії AzurAir".

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Співробітники УКР у Львівській та Київській області, а також спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, коли він вийшов із літака,

– написав журналіст.

Віталій Глагола повідомив, що "Пашкуляка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Тобто, умисне вбивство".

"Наскільки мені відомо із джерел в правоохоронних органах, затримання пов'язане із можливим вбивством Владислава Русина, який безслідно зник у вересні 2020 року на Свалявщині", – розповів він.

Ще три затримання у Мукачеві

Журналіст також зауважив, що "поліція Київської області затримала у Мукачеві ще трьох підозрюваних по справі про "умисне вбивство".

Мова йде про близьке оточення Пашкуляка. За попередньою інформацією, затримані Микола Смужаниця, Віталій Першаков та Василь Щадей. Один із них був поранений при нападі на Пашкуляка у лютому 2020 року,

– додав Віталій Глагола.