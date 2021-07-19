Во Львове демонтируют советскую звезду с "Марсова поля": мэрия готовит решение
Источник:ZAXID.NET
Во Львове на советском военном мемориале "Марсово поле" хотят демонтировать орден в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. Сейчас городское управление исторической среды готовит решение на рассмотрение исполкома Львовского горсовета.
Пока неизвестно, когда именно демонтируют орден. Перед началом работ их должен согласовать исполнительный комитет.
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На "Марсовом поле" планируют демонтировать советскую звезду
Общественная организация "Общество будущего Львов" обратилась к управлению исторической среды ЛГС с просьбой демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле". 19 июля ОО получила ответ на свой запрос. Там говорилось, что горсовет обратился к государственным институтам, чтобы определить, подпадает ли этот орден под закон "О декоммунизации".
Оказалось, что такой вопрос можно решить на местном уровне. Поэтому в настоящее время управление исторической среды и ЛКП "Музей Лычаковское кладбище" готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды с "Марсова поля".
В пресс-службе ЛГС подтвердили информацию о намерениях мэрии демонтировать орден. Однако сроки реализации этого замысла пока неизвестны.
Ответ управления исторической среды ЛГС / Фото "Общество будущего Львов"
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Коротко о "Марсовом поле" во Львове
- "Марсово поле" – это военный мемориал во Львове, который расположен возле Лычаковского кладбища со стороны улицы Мечникова.
- Раньше здесь была часть австрийского военного кладбища павших в Первой мировой войне. Там насчитывалось почти 5 тысяч отдельных и общих могил.
- В 1946 – 1947 годах это кладбище уничтожили, предварительно эксгумировав тела. На его месте создали кладбище советских солдат.
- Также здесь лежали тела военных НКВД, погибших в боях с УПА после окончания Второй мировой войны.
- По официальным данным, там похоронено почти 3,5 тысячи человек. Однако, по мнению историков, их количество значительно меньше.
- На территории мемориала установили металлический орден с надписью "Отечественная война". Во Львове ранее были случаи повреждения этого ордена.