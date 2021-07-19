Во Львове демонтируют советскую звезду с "Марсова поля": мэрия готовит решение

Во Львове на советском военном мемориале "Марсово поле" хотят демонтировать орден в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. Сейчас городское управление исторической среды готовит решение на рассмотрение исполкома Львовского горсовета.

Пока неизвестно, когда именно демонтируют орден. Перед началом работ их должен согласовать исполнительный комитет.

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На "Марсовом поле" планируют демонтировать советскую звезду

Общественная организация "Общество будущего Львов" обратилась к управлению исторической среды ЛГС с просьбой демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле". 19 июля ОО получила ответ на свой запрос. Там говорилось, что горсовет обратился к государственным институтам, чтобы определить, подпадает ли этот орден под закон "О декоммунизации".

Оказалось, что такой вопрос можно решить на местном уровне. Поэтому в настоящее время управление исторической среды и ЛКП "Музей Лычаковское кладбище" готовят проект решения исполкома о демонтаже советской звезды с "Марсова поля".

В пресс-службе ЛГС подтвердили информацию о намерениях мэрии демонтировать орден. Однако сроки реализации этого замысла пока неизвестны.



Ответ управления исторической среды ЛГС / Фото "Общество будущего Львов"

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Коротко о "Марсовом поле" во Львове