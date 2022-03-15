Практически по всей Украине воздушная тревога – отправляйтесь в укрытия
15 марта 2022 , 11:58Читати новину українською
Практически на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Это значит, что вам необходимо тотчас же отправляться в укрытия.
Около 11:39 во Львове, Черновцах, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Киеве, Одессе, Хмельницком, на Закарпатье, Тернополе, Днепре, Кропивницком, Черкассах, Запорожье, Сумах, Чернигове, а также Полтаве прозвучала воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в укрытия. Это может спасти вам жизнь!
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Отметим, что находиться в укрытии необходимо до тех пор, пока вы не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги.
Что делать в случае объявления воздушной тревоги
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- По возможности предупредить соседей, проживающих рядом.
- Быстро одеться и одеть детей.
- Закрыть окна, отключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.
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