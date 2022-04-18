Во Львове из-за обстрелов погибли уже 7 человек, количество жертв неокончательное, – Козицкий

Во Львове утром 18 апреля был ракетный обстрел российских оккупантов. Число погибших возросло до 7 человек.

Это еще не окончательный подсчет жертв. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 канал.

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Предварительно известно, что было 4 попадания. 3 из них в складские помещения, которые военные сейчас не используют, а одно по СТО. Погибло 7 человек, 11 травмированных,

– сказал он.

По словам Козицкого, завалы еще разбирают и возможно, что количество жертв возрастет. Удар по СТО он назвал варварским, ведь объект является абсолютно гражданским.

Напомним, что во Львове утром 18 апреля во время воздушной тревоги были слышны взрывы. В город прилетело 4 вражеские ракеты. Последствия ликвидируют.

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