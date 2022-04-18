Во Львове изменили маршруты общественного транспорта из-за авиаударов
18 апреля 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый в телеграме
Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову. Из-за этого в городе изменили маршруты общественного транспорта.
Транспорт будет курсировать по измененным маршрутам временно. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.
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Какие именно автобусы будут курсировать по измененному маршруту
Маршрут 47а до микрорайона Рясное поедет через Брюховичи;
Маршрут 10, 16, 32 сократили до перекрестка Городоцкая-Кульпарковская;
Маршрут 51 через улицу Антоновича и Героев Упа;
Остановили маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.
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