Во Львове изменили маршруты общественного транспорта из-за авиаударов

Россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову. Из-за этого в городе изменили маршруты общественного транспорта.

Транспорт будет курсировать по измененным маршрутам временно. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.

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Какие именно автобусы будут курсировать по измененному маршруту

Маршрут 47а до микрорайона Рясное поедет через Брюховичи;

Маршрут 10, 16, 32 сократили до перекрестка Городоцкая-Кульпарковская;

Маршрут 51 через улицу Антоновича и Героев Упа;

Остановили маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.

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