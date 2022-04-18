Транспорт курсуватиме зміненими маршрутами тимчасово. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
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Які саме автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом
Маршрут 47а до мікрорайону Рясне поїде через Брюховичі;
Маршрут 10, 16, 32 скоротили до перехрестя Городоцька – Кульпарківська;
Маршрут 51 через вулицю Антоновича і Героїв Упа;
Зупинили маршрути 6а, 11, 17 і тролейбусний маршрут 32.
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