Во Львове на маленького ребенка упало дерево: видео

8 июля 2021 , 17:29
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Источник:

"Варта 1"

В парке Ореховый гай недавно произошел досадный инцидент. Во время прогулки на ребенка упало дерево.

В сети 8 июля появилось видео из парка Ореховый гай. Информация о падении дерева на ребенка была в подписи к ролику.

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На ребенка упало дерево в парке

  • Парк "Ореховый гай" расположен в Франковском районе Львова.
  • Там, по информации очевидцев, на ребенка упало дерево.
  • Малыш находился с людьми, которые отдыхали в парке.
  • Пока неизвестно, какие именно травмы получил ребенок.
  • Информация о других пострадавших также уточняется.
Заметьте! 18 июня на 7-летнего львовянина во время прогулки в парке также упало дерево. Мальчик получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

Смотрите видео с места события:

 

Автор: Ольга Котів