Во Львове маршрутка сбила 11-летнего велосипедиста: мальчик умер в реанимации

На проспекте Черновола во Львове 19 июня произошло ужасное ДТП. Маршрутка сбила малолетнего велосипедиста.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенка доставили в реанимацию, к сожалению, спасти не смогли.

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Во Львове маршрутка сбила ребенка

Полицейские уже устанавливают обстоятельства. Сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июня, около 16:00, на проспекте Черновола во Львове.

Предварительно, правоохранители установили, что водитель автобуса "БАЗ", 60-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на велосипедиста – 11-летнего львовянина.

В результате ДТП мальчик получил телесные и был доставлен в реанимацию, где, несмотря на усилия медиков, умер,

– сообщили в полиции.

Следователи уже начали уголовное производство по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким мальчика. Вечная память!

Во Львове автобус сбил ребенка / Фото полиции

На перекрестке, где произошло ДТП, не работал светофор

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Первого ТМО.

Также отметили, что по словам водителя, около 16:00 ч автобус №51, который обслуживает частный перевозчик "УСПЕХ БМ2", осуществлял поворот направо на перекрестке, где не работал светофор.

По его словам, на проезжую часть внезапно выехал велосипедист, в результате чего произошло столкновение,

– сообщили в горсовете.

За рулем автобуса находился 60-летний водитель с 20-летним стажем работы. До приезда скорой и полиции неравнодушные люди подняли транспортное средство, чтобы извлечь из-под него ребенка.

В департаменте мобильности и связи Львовского городского совета объяснили, что на момент ДТП светофоры на этой локации не работали из-за отключения электроэнергии.

В пресс-службе Первого ТМО Львова сообщили, что мальчику 11 лет. Его доставили в реанимационное отделение детской больницы Святого Николая. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии.