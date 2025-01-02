Во Львове мужчина потушил Ханукальную менору на руинах синагоги: полиция расследует инцидент

Во Львове 1 января мужчина повредил Ханукальную менору, которую установили на руинах синагоги "Золотая Роза". Полиция открыла уголовное производство по этому инциденту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области. Видео с повреждением ханукии распространяли местные телеграм-каналы.

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Что известно об инциденте с Ханукальной менорой во Львове

На видео, которое распространяли местные телеграмм-каналы, можно увидеть мужчину, который был одет в черные штаны и черную кофту с капюшоном. Он подошел к иллюминационной ханукии, расположенной на руинах синагоги "Золотая Роза" и оборвал провода, после чего менора погасла.

На кадрах продолжительностью около 20 секунд можно также услышать мужской смех.

Во Львове мужчина потушил ханукию на руинах синагоги: смотрите видео

В полиции Львовской области впоследствии подтвердили, что мужчина повредил кабель, который питал семисвечник электротоком, после чего скрылся.

Правоохранители принимают меры для установления личности правонарушителя и привлечения его к ответственности,

– отметили полицейские.

Следователи Львовского районного управления полиции также открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о повреждении религиозных сооружений или культовых зданий.

Это наказывается штрафом от 17 до 68 тысяч гривен или общественными работами на срок от 60 до 240 часов, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок. Досудебное расследование по этому делу еще продолжается.

Ранее в портале Jewish News сообщали, что Ханукальную менору на руинах синагоги "Золотая Роза", которую в 1941 году взорвали изнутри нацисты, установили впервые за 8 десятков лет. Остатки этой синагоги признали памятником архитектуры местного значения, а ее руины находятся на учете ЮНЕСКО.